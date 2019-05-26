شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار عروض البيت الفني للمسرح في رمضان واستعدادات لموسم العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستمر عروض البيت الفني للمسرح حتي نهاية الشهر الكريم ويجري حاليا الاستعدادات لموسم العيد المسرحي وتحديد عدد من العروض سيتم عرضها في ذلك الموسم الذي ينافس فيه مسرح القطاع الخاص بأكثر من عمل مسرحي ايضا.

على مسرح سيد درويش بالإسكندرية تستمر " قواعد العشق 40" اليوم وغدا الموافق 26، 27 مايو والعرض مأخوذ عن رواية «قواعد العشق الأربعون» للكاتبة أليف شافاق، ومصادر أخرى، دراما تورج وإشراف على الكتابة رشا عبد المنعم، ويشاركها فى الكتابة ياسمين إمام، خيرى الفخرانى، بطولة بهاء ثروت، فوزية، عزت زين، دينا أحمد، هانى عبد الحى، إيهاب بكير، الفنانة سمر الشاذلي، المنشد سمير عزمى، بمشاركة فرقة المولوية العربية، إخراج عادل حسان.

كما تعرض مسرحية " الطوق والأسورة" على مسرح السلام بشارع القصر العيني يوميا ماعدا السبت فى الساعة التاسعة مساء وتدور أحداثها فى صعيد مصر حيث يصورالعرض معاناة الأسرة الفقيرة التي تعاني من الحرمان والفقر و تصبح ضحية للخرافات والخيالات الشعبية، العرض عن رواية يحيي الطاهر عبدالله، دراماتورج سامح مهران، بطولة فاطمة محمد على، محمود الزيات، مارتينا عادل، أحمد طارق، أشرف شكري، شريف القزاز، شبراوي محمد، محمد حسيب، سارة عادل، إيمان حسين، فرح حاتم، نائل علي، غناء كرم مراد، ديكور محيي فهمي، أزياء نعيمة عجمي، رؤية موسيقية جمال رشاد، نحت أسامة عبد المنعم، ومن إخراج ناصر عبد المنعم.

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على مسرح الطليعة بالعتبة في الساعة التاسعة والنصف مساء تعرض " كأنك تراه" تأليف نسمة سمير ، موسيقى وألحان محمد عزت ، ديكور وملابس مى نبيل ، أشعار محمد بهجت ، إخراج ماهر محمود.

ويعرض على مسرح الحديقة الدولية من اليوم الأحد الموافق 26 مايو "ست الدنيا" والعرض من إنتاج فرقة الشمس لذوي الاحتياجات الخاصة وهو نتاج ورشة الرقص الإيقاعي التي إقامتها الفرقة خلال الشهرين الماضيين لأعضاء فرقة الشمس، تحت إشراف الفنان ميدو آدم، العرض من تأليف و أشعار بلال امام،بطولة أحمد الدسوقي ، محمود سعيد، هيثم حسن، مريم نصر، و فنانيفرقة الشمس ،ديكور و ملابس هبة الله عبد الحميد ،ألحان أحمد الناصر ، تصميم وتدريب ميدو آدم.

وللأطفال يستمر عرض " الليلة الكبيرة " على ساحة الهناجر بالاوبرا يوميا لمدة اسبوعين و ذلك ضمن فعاليات " هل هلالك" التي يقيمها قطاع الإنتاج الثقافي وهي بطولة نجوم مسرح القاهرة للعرائس، كلمات صلاح جاهين ، ألحان سيد مكاوى، ديكور مصطفى كامل، عرائس ناجى شاكر، و من إخراج صلاح السقا.