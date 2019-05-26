شكرا لقرائتكم خبر عن في الحلقة 20 من "قمر هادى".. هاني سلامة يصف فيليب بأنه مافيا وشيطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الحلقة 20 من مسلسل" قمر هادى " عن بعض الأحداث غير المتوقعة بعد استنكار "هادى" لفكرة أن شقيقه "عصام" بقوله إنه يثق أن كل ما يحدث بتخطيط من "فيليب" ووصفة قائلا:" مافيا ماشية على الأرض".

بدوره يستعين "القرش" مرة آخري بصفاء التي تعمل فى فيلا "هادي أبو المكارم" من أجل التجسس لصالحه مقابل المال ومع خوفها من أن يعلم بأمرها أحد تتطور الأحداث لتتخذ مسارًا جديدًا خارج التوقعات.

وتدور أحداث المسلسل حول "هادي أبو المكارم" الذي يجد نفسه فاقد للذاكرة بعد تعرضه لحادث ما، ومع مرور الوقت يتذكر بعض الأشياء، لكن الغريب أن شخصيته كانت تتغير عندما يظهر القمر في السماء، حتى أن أبنته تخاف من معاملته، كما يبدو أنه يشرب المخدرات والخمر بصورة كبيرة جدًا، فهل للقمر علاقة بشخصيته أم الخمر والمخدرات أم شيء آخر؟

Advertisements

يذكر أن مسلسل "قمر هادي"، من تأليف إسلام حافظ، وإخراج رؤوف عبدالعزيز،، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة: هاني سلامة وداليا مصطفى، ويسرا اللوزي، ومحسن محيي الدين، ونورهان ومريم حسن، وهادي الجيار وحمزة العيلي ومؤمن نور وهاجر عفيفي وآية سسينرجيماحة ومحمد علاء وعزوز عادل وهايدى رفعت، وكريم سرور وياسمين ورحاب عرفة، وآخرين.