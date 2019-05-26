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شكرا لقرائتكم خبر عن صور..تايلور سويفت محاطة بمعجبيها في باريس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمتلك النجمة العالمية تايلور سويفت جاذبية مذهلة و موهبة فريدة جعلتها في الصدارة بين نجوم جيلها .
ظهرت تايلور سويفت البالغة من العمر 29 عام أمس السبت خلال توجهها لاحدي المحطات الاذاعية في باريس بفرنسا ، و كانت سويفت محاطة بعدد كبير من محبيها و معجبيها الذين اصروا علي التقاط الصور التذكارية معها إضافة الي توقيعها علي الاوتوجرافات ، و هو ما قامت به تايلور علي الفور كما تجاذبت مع بعضهم اطراف الحديث ، و حسب موقع " جاست جيرد" أن تايلور تقوم حاليا بجولة صحفية دولية للترويج لموسيقاها الجديدة .
ارتدت تايلور سويفت فستانا قصيراfloral باللون الأصفر وهو من تصميم "Self-Portrait" .
تايلور سويفت
تايلور سويفت
تايلور سويفت
تايلور سويفت
تايلور سويفت
تايلور سويفت
تايلور سويفت
تايلور سويفت
تايلور سويفت
تايلور سويفت
تايلور في باريس
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