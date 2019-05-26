شكرا لقرائتكم خبر عن دنيا سمير غانم تودع تصوير "بدل الحدوتة 3" الجمعة المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل النجمة دنيا سمير غانم فى تصوير القصة الثالثة من مسلسلها "بدل الحدوتة 3" المذاع على شاشة CBC خلال أيام شهر رمضان، وتنتهى من التصوير يوم الجمعة المقبل.
ويعتمد المسلسل على 3 قصص رئيسية وتدور أحداثه من خلال مجموعة من الحلقات المتصلة المنفصلة، وفي كل قصة منها ملمح من ملامح العلاقات العاطفية، وتعيد دنيا شخصية "لهفة" والتى قدمتها منذ سنوات فى القصة الثانية من المسلسل.
ويشارك دنيا فى المسلسل كل من سمير غانم وحمدى الميرغنى ومحمد ثروت وشيماء سيف وعمرو وهبة، المسلسل من إخراج خالد الحلفاوى، وإنتاج سينرجى وهشام جمال.
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