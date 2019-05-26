شكرا لقرائتكم خبر عن الحلقة 20 من ابن أصول.. استكمال خطة السيطرة على هشام بواسطة إخوته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة العشرين من مسلسل "ابن اصول" العديد من الأحداث والتطورات بالنسبة لأبطاله حيث شهدت الحلقة اشتعال الصراع أكثر بين هشام (حمادة هلال) من جانب وإخوانه على جانب آخر بعدما دخل محمد نجاتي فى هذا الصراع واستغله أخوه الأكبر الذى يلعب دوره حمزة العيلى ليصل لصورة بطاقة هشام عن طريقه ثم يضع خطة لاستغلالها للسيطرة على أمواله خلال الحلقات القادمة.

وهو الأمر الذى ربما لم يلتفت إليه هشام حتي الآن بسبب انشغاله بمشاكله مع أمه بعدما علم بأمر زواجها من رشدي (فراس سعيد)، وعلى صعيد آخر وقفت زوجات هشام بجانب صولا فى أزمتها معه حيث نصحوه بضرورة مسامحتها عن زواجها السرى.

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مسلسل "ابن اصول" بطولة حمادة هلال وسوزان نجم الدين وايتن عامر، رانيا منصور، احمد حلاوة تأليف أحمد ابو زيد، إخراج محمد بكير، انتاج شركة سينرجى.