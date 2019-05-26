محمود العسيلي: "قلبي معاك يا زمالك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد مجدي: حرص المطرب محمود العسيلي على تقديم الدعم لنادي الزمالك قبل مباراته ضمن نهائي كأس الكونفدرالية، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر". وكتب العسيلي "النهاردة قلبي معاك يا زمالك.. موسم كبير وفرقة رجالة وإدارة مستقرة.. متفائل وحاسس إن الزمالك هيجيب البطولة النهاردة إن شاء الله". ويقابل فريق الزمالك نظيره فريق نهضة بركان المغربي في إياب نهائي كأس الكونفدرالية مساء اليوم الأحد 26 مايو، في تمام 9 مساء.

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