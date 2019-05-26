بالصور| محمد سلامة يحتفل بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

حرصت الفنانة دنيا عبدالعزيز على تهنئة صديقها المخرج محمد سلامة بمناسبة عيد ميلاده، ونشرت صورًا من حفل عيد الميلاد عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام".

وظهر خلال الصور دنيا عبدالعزيز والفنان توني ماهر وعدد من أصدقائهم المقربين.

وعلقت دنيا على الصور: "فاكرين مسلسل رحيم اهو ده بقى المخرج، الشاطر، الموهوب، الفنان، أخويا وصديقي محمد سلامة، عقبال مليون سنة يا رب واشوفك ناجح دايما رحيم".

يُذكر أن المخرج محمد سلامة شارك في السباق الرمضاني الماضي، من خلال مسلسل "رحيم" بطولة ياسر جلال، محمد رياض، نور، وغادة طلعت.