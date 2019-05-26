ريهام سعيد تدعم الزمالك بهذه الطريقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي: حرصت المذيعة ريهام سعيد على دعم نادي الزمالك قبل مباراته ضمن نهائي كأس الكونفدرالية، عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور "إنستجرام". ونشرت ريهام صورة لتورتة على شكل قميص نادي الزمالك، وكتبت: "إفريقيا يا زمالك". ويقابل فريق الزمالك نظيره فريق نهضة بركان المغربي في إياب نهائي كأس الكونفدرالية مساء اليوم الأحد 26 مايو، في تمام 9 مساء.

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