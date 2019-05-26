شاهد ما فعله الفراكشنال ليزر في بشرة هيدي كرم

نشرت الفنانة هيدي كرم، صورة جديدة لها بعد استخدام الفراكشنال ليزر، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

وعلقت "كرم" على الصورة قائلة :" رحلة الفراكشنال ليزر من بعد تاني يوم من

الجلسة و بعد أسبوع من الجلسة من غير فوتر شوب انا بس واقفه في اضاءه كويسه".

ويذكر ان الفنانة هيدي كرم تشارك حاليًا في السباق الرمضاني بمسلسلين وهما "كلبش 3"، "الزوجة 18".