بالفيديو.. أهم الإستعراضات الفنية لشخصية "لهفة" في بدل الحدوتة 3

انتهت الفنانة دنيا سمير غانم الجزء الثاني من مسلسلها الرمضاني "بدل الحدوتة3" والتي قدمت فيها شخصية "لهفة"، وكانت اشتهرت بها في الموسم الرمضاني

الأسبق.

وقدمت "دنيا" عدة استعراضات بشخصية "لهفة" لاقت استحسان جماهيري كبير، واشادة من الجمهور بقدرتها على التنقل بين

الشخصيات بسهولة واتقان.

استعراض"إزاي البنات تحبك" من كلمات:أمير طعيمة، وأحلنا:هشتم جمال، واقترب عدد مشاهداتها من المليون مشاهدة.

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الاستعراض الكلاسيكي"هنشغل بالنا بمين" من كلمات:أمير طعيمة، ألحان:هشام جمال، وتخطى عدد مشاهداتها حاجز الـ200 ألف مشاهدة.