شاهد.. أول ظهور لبسمه وهبه بعد أزمة شيخ الحارة

تسببت حلقة الأمس السبت، من برنامج شيخ الحارة، والتي حلت ياسمين الخطيب ضيفة عليها، في أزمة كبيرة انتهت بتقدم بسمه وهبه مذيعة البرنامج باستقالتها، ورغم ما حدث إلا أن الأخيرة تجاهلت الحديث عن الأمر تمامًا حتي أنها أطلت علي جمهورها كأول ظهور لها أثناء أداء العمرة، وتحدثت عن كم الراحة والسلام النفسي الذيتشعر به، وذلك من خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
قالت بسمة في الفيديو أثناء تواجدها أمام الكعبة في الحرم، أن تلك هي أفضل المرات التي قامت فيها بأداء العمرة، وأكدت علي قيامها بالدعاء لكل من أوصاها بذلك
يذكر أن برنامج شيخ الحارة، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبه، يعرض يوميًا خلال شهر رمضان علي شاشة القاهرة والناس، ويعتمد علي استضافة نجوم الفن والإعلام والتطرق إلي مناطق شائكة من حياتهم الخاصة والعامة وعلاقاتهم بمن حولهم.
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