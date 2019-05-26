نشرت الفنانة أصالة، صورة للفنانة دينا الشربيني، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". وأشادت أصالة بأداء دينا الشربيني، في مسلسلها الرمضاني "زي الشمس" قائلة:"مو معقول كيف بتمثل، فوق الرائعة دندون". الرمضاني "زي الشمس" قائلة:"مو معقول كيف بتمثل، فوق الرائعة دندون". يذكر أن مسلسل زي الشمس من بطولة"دينا الشربيني، أحمد السعدني، سوسن بدر،ريهام عبد الغفور"، ومن إخراج كاملة أبو ذكري، سامح عبد العزيز.

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كانت هذه تفاصيل خبر بسبب أدائها في زي الشمس.. أصالة توجه رسالة لدينا الشربيني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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