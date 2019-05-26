فن ومشاهير

سبعة فنانين مصريين فى بينالى القاهرة الدولى الثالث عشر

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تأتى الدورة الثالثة عشر من بينالى القاهرة الدولى بتمثيل مصرى متميز لسبعة من أهم الفنانين المصريين المؤثرين فى الحركة التشكيلية على الصعيد المحلى والدولى

وقد صرح الفنان إيهاب اللبان قوميسير

عام بينالى القاهرة الدولى انه كان هناك حرصا على أن يكون التمثيل المصرى فى هذه الدورة لعدد أكبر من الدورة السابقة من
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الفنانين المصريين يمثلون إتجاهات وأجيالا مختلفة وقد وقع الاختيار فى هذه الدورة على كل من الفنان أحمد بدرى والفنان أحمد قاسم والفنان حازم المستكاوى والفنان رضا عبد الرحمن والفنان عصام درويش  والفنانة مروة عادل والفنان يوسف نبيل .
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