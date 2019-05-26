شاهد.. محمود العسيلي قبل مباراة الكونفدرالية: "قلبي معاك يا زمالك"

حرص الفنان محمود العسيلي، على دعم فريق نادي الزمالك، الذي يستعد، اليوم الأحد، لمباراة نهائى الكونفدرالية الأفريقية أمام نادي "نهضة بركان" المغربي، وتمني لهم التوفيق، وذلك من خلال

حسابه الرسمي عبر موقع التغريدات العالمي "تويتر".كتب العسيلي عبر حسابه: "النهاردة قلبي معاك يا زمالك.. موسم كبير وفرقة رجالة وإدارة مستقرة..متفائل وحاسس إن الزمالك هيجيب البطولة النهاردة إن شاء الله.. الزمالك بطل أفريقيا".يذكر أنه تقام مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربى، فى إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية، مساء، اليوم الأحد، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، بحضور 50 ألف مُشجع.