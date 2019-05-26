وليد منصور يحتفل بعيد ميلاده وسط كوكبة من نجوم الفن

احتفل المنتج وليد منصور، مساء، أمس السبت، بعيد ميلاده وسط العديد من الأهل والأصدقاء والفنانين، وذلك

في خيمة سهراية.

وحرص عدد من نجوم الوسط الفني لحضور الاحتفالية لتهنئة

صديقهم بعيد ميلاده، منهم: "شذا، وأحمد عصام، أحمد جمال، إيهاب توفيق، عصام كاريكا، كابتن هاني رمزى، كارمن سليمان، راند البحيرى، خالد الصاوى.

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