شاهد.. نيشان يوجه رسالة لقصي خولي.. والأخير يرد

أشاد الإعلامي اللبناني نيشان، بأداء الفنان قصي خولي في مسلسل "خمسة ونص"، الذي يعرض حاليًا ضمن السباق الرمضاني، وذلك عبر حسابة الرسمي على موقع التغريدات

القصير "تويتر".

كتب نيشان في تدوينة عبر صفحتة قائلًا: "قصي خولي: التفوّق في غِمار الدراما".

فيما رد عليه قصي قائلًا:

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"من الغمار إلى غمار الإعلام، شكرًا على الاهتمام والمتابعة، يا خي رأيك يعنيلي الكثير".

يذكر أن مسلسل "خمسة ونص"، بطولة نادين نجيم، قصي خولي، معتصم النهار، رفيق على أحمد، تأليف إيمان السعيد، وإخراج فيليب الأسمر.