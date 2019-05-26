أشاد الإعلامي اللبناني نيشان، بأداء الفنان قصي خولي في مسلسل "خمسة ونص"، الذي يعرض حاليًا ضمن السباق الرمضاني، وذلك عبر حسابة الرسمي على موقع التغريداتالقصير "تويتر".
كتب نيشان في تدوينة عبر صفحتة قائلًا: "قصي خولي: التفوّق في غِمار الدراما".
فيما رد عليه قصي قائلًا:
يذكر أن مسلسل "خمسة ونص"، بطولة نادين نجيم، قصي خولي، معتصم النهار، رفيق على أحمد، تأليف إيمان السعيد، وإخراج فيليب الأسمر.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. نيشان يوجه رسالة لقصي خولي.. والأخير يرد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.