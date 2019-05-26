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بسمة وهبة تضع طارق نور والقاهرة والناس في مأزق بعد استقالتها

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 وضعت الإعلامية بسمة وهبة قناة "القاهرة والناس"، ومالكها طارق نور، في مأزق، وذلك بعدما توقف برنامج "شيخ الحارة"، وتقديمها استقالتها.

 كانت بسمة من المقرر أن تعود الأربعاء من العمرة لاستكمال باقي حلقات

البرنامج، حيث تم تصوير ٢٦ حلقة حتى الآن.

  لكن جاءت استقالة بسمة وهبة، وتوقف البرنامج، ولا أحد يعلم ماذا سيحدث الأيام المقبلة، هل

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سينجح طارق نور في إقناع بسمة وهبة للعودة واستكمال حلقات البرنامج، الذي عليه كم كبير من الإعلانات، أم أن بسمة وهبة لن تعود مرة أخرى؟

 كانت أزمة نشبت بين بسمة والقناة بسبب عرض حلقة ياسمين الخطيب، ما أدى إلى تقدمها باستقالتها.

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