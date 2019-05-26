بسمة وهبة تضع طارق نور والقاهرة والناس في مأزق بعد استقالتها

وضعت الإعلامية بسمة وهبة قناة "القاهرة والناس"، ومالكها طارق نور، في مأزق، وذلك بعدما توقف برنامج "شيخ الحارة"، وتقديمها استقالتها.
كانت بسمة من المقرر أن تعود الأربعاء من العمرة لاستكمال باقي حلقاتالبرنامج، حيث تم تصوير ٢٦ حلقة حتى الآن.
لكن جاءت استقالة بسمة وهبة، وتوقف البرنامج، ولا أحد يعلم ماذا سيحدث الأيام المقبلة، هل
كانت أزمة نشبت بين بسمة والقناة بسبب عرض حلقة ياسمين الخطيب، ما أدى إلى تقدمها باستقالتها.
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