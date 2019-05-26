تفاصيل خلاف بسمة وهبة مع "القاهرة والناس" بعد إذاعة حلقة ياسمين الخطيب

نشب خلاف كبير بين قناة "القاهرة والناس" والإعلامية بسمة وهبة، مما أدى إلى تقديم وهبة استقالتها.

بدأت الأزمة بعدما عرضت حلقة أمس من برنامج "شيخ الحارة"، الذى استضافت فيه بسمة

الكاتبة ياسمين الخطيب.

كانت بسمة أعلنت للقناة رفضها إذاعة الحلقة بسبب ذكر ياسمين الخطيب لأسماء العديد من الشخصيات العامة، وحكت تفاصيل ما

حدث بينهم.

لتفاجأ بسمة بإذاعة الحلقة، لتقوم بعد ذلك بمنع القناة من إذاعة الحلقة في الإعادة، إضافة إلى رفع الفيديوهات الخاصة بالحلقة من موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

وبالفعل اضطرت القناة لعدم إذاعة الحلقة في الإعادة، وعرضت حلقة الإعلامي جورج قرداحي.