شاهد.. هيا الشعيبي تسأل ياسه: “سويتي تكميم وين راح؟”

كتب امير فتحي في الأحد 26 مايو 2019 12:55 مساءً - حلت الفنانة ياسة ضيفة على الفنانة هيا الشعيبي في حلقة الامس من برنامج “فانوس هيونة” المذاع على قناة atv.

واوضحت هيا الشعيبي في بداية الحلقة الى انها تحب الفنانة ياسه وتحترمها وتعتبرها كويتية لان امها كويتية وهي من مواليد الكويت.

وسألت هيا الشعيبي الفنانة ياسة، خلال الحلقة، عن التكميم الذي خضعت له مؤخرا قائلة: “سويتي تكميم وين راح”.

واوضحت ياسه الى انها كانت 200 كيلو غرام وانها نزلت 80 كيلوغرام بعد التكميم موضحة انها تنوي ان تصل الى وزن 60 كيلوغرام.

بدورها كشفت هيا الشعيبي ان وزنها كان اكثر من 100 كيلوغرام وانها استطاعت ان تنزل الى تحت المئة بعد ما اتبعت ريجيم بدر نصرالله.