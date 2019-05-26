هكذا ردت لجين عمران على السخرية من احد صورها!

كتب امير فتحي في الأحد 26 مايو 2019 12:55 مساءً - ردت الإعلامية السعودية لجين عمران على الانتقادات الساخرة التي تعرضت لها بسبب صورة نشرتها عبر حسابها على انستغرام تتضمن إعلان لمسحوق تنظيف.
وكانت لجين عمران قد تعرضت لسخرية البعض بسبب ظهورها في الاعلان بسبب المبالغة في استخدام الفوتوشوب في الصورة بشكل شوه ملامح وجهها.
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on May 23, 2019 at 1:35pm PDTView this post on Instagram
.. .. ((رغم كثرة السفر و الإرتباطات في مجال عملي إلا ان هذا الشي علمني قيمة الوقت سواء لي أو للناس إلي يشتغلون معاي و هذا الشي يشمل تنظيم شغلي و وقتي داخل البيت و تحديدا المطبخ .. الكل يعرف ان عالم الطبخ عالم مثير بالنسبة لي أعشقه و أعتبره هواية .. و أحب كل شي يتعلق بالمطبخ ما عدا شي واحد فقط .. و أعتقد الكثير بيتفقون معي!! .. موضوع غسيل الصحون سواء بالنسبة لي أو العاملة أو لأي أحد يستخدم مطبخي .. و لاحظت سيدات و بنات كثير يشتكون من إنزعاجهم من هالنقطة .. لذلك حبيت أقترح عليكم فكرة مريحة جدا (غسالة الصحون) ((بتوفر وقت و الأهم جهد كثير عليكم)) 💛💙💙💛💙💙💛💙💙💛💙💙💛💙💙💛💙💙💛💙💙💛 .. 💙في البوست السابق ☝🏼 إلي تكلمت فيه عن موضوع (غسيل الصحون) لاحظت تفاعل كبير من السيدات و البنات .. و قد إيش الموضوع فعلا مزعج😧😖 و الكل كان يتمنى يحصل على غسالة الصحون .. 💙عشان كذا زدت عدد السحوبات و لو بيدي والله أهديت للكل .. عموما بالتوفيق للجميع يا رب ❤🙏🏼 .. كل المطلوب اتبعوا @FinishArabia واكتبوا بالتعليقات كيف ممكن تقضوا وقتكم بدلا من غسل الصحون .. .. #DoMoreThanDishes #Finish .. #لجين #لجين_عمران .. ..🤗🧤🧤🧤🧤🧤🤗🧤🧤🧤🧤🧤🤗🧤🧤🧤🧤🧤🤗 .. ❤انسي غسيل الصحون و عيشي حياتك❤ .. 🤗🧤🧤🧤🧤🧤🤗🧤🧤🧤🧤🧤🤗🧤🧤🧤🧤🧤🤗 .. .. #DoMoreThanDishes #Finish
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وبعد الضجة التي أثيرت بسبب بعض الإعلانات التي تقوم بالترويج لها من خلال صفحتها على تطبيق انستجرام، ردت لجين عمران على منتقديها بطريقة ذكية وبكلمات مقتضبة حيث نشرت منشوراً عبر صفحتها كتب عليه “هناك فئة من البشر إذا انجزت حاربوك واذا توقفت عايروك. هذه الفئة قمة سعادتهم ومتعتهم في انتقاد الاخرين” وعلقت عليه قائلة: “الله يبعدهم عن الجميع”.
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on May 24, 2019 at 3:42am PDT
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