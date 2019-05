هكذا ردت لجين عمران على السخرية من احد صورها!

View this post on Instagram

.. .. ((رغم كثرة السفر و الإرتباطات في مجال عملي إلا ان هذا الشي علمني قيمة الوقت سواء لي أو للناس إلي يشتغلون معاي و هذا الشي يشمل تنظيم شغلي و وقتي داخل البيت و تحديدا المطبخ .. الكل يعرف ان عالم الطبخ عالم مثير بالنسبة لي أعشقه و أعتبره هواية .. و أحب كل شي يتعلق بالمطبخ ما عدا شي واحد فقط .. و أعتقد الكثير بيتفقون معي!! .. موضوع غسيل الصحون سواء بالنسبة لي أو العاملة أو لأي أحد يستخدم مطبخي .. و لاحظت سيدات و بنات كثير يشتكون من إنزعاجهم من هالنقطة .. لذلك حبيت أقترح عليكم فكرة مريحة جدا (غسالة الصحون) ((بتوفر وقت و الأهم جهد كثير عليكم)) 💛💙💙💛💙💙💛💙💙💛💙💙💛💙💙💛💙💙💛💙💙💛 .. 💙في البوست السابق ☝🏼 إلي تكلمت فيه عن موضوع (غسيل الصحون) لاحظت تفاعل كبير من السيدات و البنات .. و قد إيش الموضوع فعلا مزعج😧😖 و الكل كان يتمنى يحصل على غسالة الصحون .. 💙عشان كذا زدت عدد السحوبات و لو بيدي والله أهديت للكل .. عموما بالتوفيق للجميع يا رب ❤🙏🏼 .. كل المطلوب اتبعوا @FinishArabia واكتبوا بالتعليقات كيف ممكن تقضوا وقتكم بدلا من غسل الصحون .. .. #DoMoreThanDishes #Finish .. #لجين #لجين_عمران .. ..🤗🧤🧤🧤🧤🧤🤗🧤🧤🧤🧤🧤🤗🧤🧤🧤🧤🧤🤗 .. ❤انسي غسيل الصحون و عيشي حياتك❤ .. 🤗🧤🧤🧤🧤🧤🤗🧤🧤🧤🧤🧤🤗🧤🧤🧤🧤🧤🤗 .. .. #DoMoreThanDishes #Finish