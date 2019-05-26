تايلور سويفت تحرج مذيعًا على الهواء.. هذا السؤال السبب

متابعة بتجـــــــــــرد: حلت المغنية وكاتبة أغاني البوب الريفي والممثلة الأمريكية، تايلور سويفت ضيفة على “آر تي إل”، وهي أكبر قناة تلفزيون ألمانية خاصة، وسُئلت عما إذا كان سن الـ30 يمثل نقطة تحول لها؟

“تايلور سويفت” هي واحدة من أكثر الموسيقيين نجاحًا في العالم في هذه اللحظة، ومن المقرر أن تطلق ألبومها السابع عما قريب، وبحسب موقع “ديلي ميل” البريطاني، أجابت المغنية الأمريكية عن السؤال السابق بحديثها عما تشعر به حيال الاحتفال بدخول سن الثلاثين في ديسمبر المقبل.

لم تكن الإجابة السابقة هي ما كان يحاول المذيع الألماني الوصول إليها، فبادرها بسؤال آخر بقوله: “هل يدق سن الـ30 جرس الإنذار لساعتك البيولوجية؟ هل ترغبين بأن تكوني أمًا في هذه الفترة قبل أن تمر بك أعوام أخرى؟”.

لم تُبدِ “تايلور” أي إشارة أو علامة على أنها أُصيبت بالحرج بعد هذا السؤال الشخصي، بل العكس هو ما حدث، فقد أجابت بحدة قائلة: “أنا لا أعتقد أن هذا السؤال يُسأل للرجال ببلوغ سن الـ30؛ لذلك لن أجيب عن هذا السؤال”.

تردد المذيع قليلاً لكنها استكملت ردها بلباقة قائلة: “أسمع من الآخرين أن عالم الـ30 يختلف عن العشرينيات، الكثير من التوتر والخوف من الحياة، لكن أعتقد أني سأبحث عن مزيد من الخبرة والاقتراب خطوة مما أصبو إليه”.