متابعة بتجــــــــــرد: حقق فيلم “علاء الدين” بنسخته الحية إيرادات تخطت الـ35 مليون دولار أمريكية بعد يومين فقط على طرحه في الصالات السينمائية حول العالم. ويجسد النجم العالمي ذو الأصول المصرية مينا مسعود دور علاء الدين وويل سميث يقدم دور الجني الأزرق أما ناعومي سكوت تجسد شخصية الأميرة ياسمين التي يسعى علاء الدين لكسب قلبها وايقاعها في غرامه. وكان فريق عمل علاء الدين قام بحملة ترويجية للفيلم في عدد من الولايات الأمريكية والمدن الأوروبية فيما دعا مسعود المصريين لمشاهدة الفيلم من خلال صفحات شركة “ديزني” على مواقع التواصل الإجتماعي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هذا ما حققه فيلم “علاء الدين” بعد يومين على طرحه في صالات السينما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.