فيلم "المحقق كونان" يتخطى "آفنجرز" في اليابان

نجح فيلم المحقق كونان 23 بإبطال مفعول فيلم آفنجرز Avengers: Endgame بعد تصدّره شباك التذاكر الياباني، بحجم إيرادات بلغت 5 ملايين دولار أمريكي، ليُزيح بذلك الفيلم الأخير من سلسلة آفنجرز عن القائمة.

وشهِد فيلم المحقق كونان الجديد Detective Conan: The Fist of Blue Sapphire إقبالا كبيرا منذ عرضه أول مرة في 12 أبريل بالسينما اليابانية.

واحتل فيلم المحقق كونان 23، المرتبة الأولى في اليابان، خلال الأسابيع الأولى من عرضه حتى صدور فيلم Avengers: Endgame، وانتزاعه التصنيف الأول، ليعود فيلم المحقق الصغير مجددا في الأسبوع الرابع إلى صدارة الترتيب، ويتجاوز كل من فيلم مارفل وفيلم Pokémon Detective Pikachu أيضا.

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وينتظر المشاهدون في اليابان شهر أبريل من كل عام لحضور فيلم جديد من سلسلة أفلام المحقق كونان، وذلك منذ عام 1997، حيث شهِد عرض أول فيلم من أفلام سلسلة المانغا اليابانية الشهيرة.

ويُعد هذا الفيلم الأول في السلسلة الذي تجري أحداثه خارج اليابان؛ حيث ستكون في سنغافورة هذه المرة، وتتركز حول جريمة قتل تحصل أثناء محاولة أحد اللصوص سرقة أضخم جوهرة في العالم، ليأتي دور المحقق كونان في حلّ اللغز وكشف ملابسات الجريمة.

ومن المتوقع أن يصل تأثير المحقق كونان إلى العالم العربي خلال الأسابيع المقبلة.

وأكدت سبيستون بيكتشرز، الشركة المتخصصة بنشر وتوزيع أفلام الأنمي والكرتون في المنطقة العربية، أنّ فيلم المحقق كونان الجديد سيتم عرضه في دور السينما بالخليج في 13 يونيو المقبل، وسيتوافر باللغة اليابانية مع ترجمة إنجليزية وعربية وأيضا بدبلجة عربيّة مع جانب الترجمة الإنجليزية.