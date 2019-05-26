فالنسيا يوقف هيمنة برشلونة على كأس ملك إسبانيا في عام المئوية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أوقف فريق فالنسيا، هيمنة نظيره برشلونة على بطولة كأس ملك إسبانيا، بعدما حقق الفوز عليه في المباراة النهائية، بنتيجة 2-1، بمدينة إشبيلية الأندلسية.
وكان البارسا بطل آخر 4 نسخ من بطولة كأس ملك إسبانيا، وتعود آخر خسارة له في نهائي البطولة إلى عام 2014، على يد غريمه التقليدي ريال مدريد، بنتيجة 2-1.
"العين الرياضية" تقدم خلال الفيديوجراف التالي، ما فعله فالنسيا لإيقاف هيمنة البارسا على كأس الملك.
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