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فالنسيا يوقف هيمنة برشلونة على كأس ملك إسبانيا في عام المئوية

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أوقف فريق فالنسيا، هيمنة نظيره على بطولة كأس ملك إسبانيا، بعدما حقق الفوز عليه في المباراة النهائية، بنتيجة 2-1، بمدينة إشبيلية الأندلسية.

وكان البارسا بطل آخر 4 نسخ من بطولة كأس ملك إسبانيا، وتعود آخر خسارة له في نهائي البطولة إلى عام 2014، على يد غريمه التقليدي ، بنتيجة 2-1.

"العين " تقدم خلال الفيديوجراف التالي، ما فعله فالنسيا لإيقاف هيمنة البارسا على كأس الملك.

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