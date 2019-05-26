سعد رمضان ينقل إحساسه المرهف الى الجمهور.. ويغنّي عبدالحليم

بإمكان النجم سعد رمضان أن يأسر الجمهور بصوته العذب والمميّز، فيأخذنا إلى عالم جديد ويذكّرنا بزمن الفن الجميل. هو القادر على تقديم أغنيات متنوعة، رومانسية، عاطفية وشعبية، قدّم للجمهور أغنية “أهواك” للعندليب الأسمر عبدالحليم حافظ، بشكل رائع مليء بالإحساس والرقي.

وقد قدّم سعد هذه الاغنية في مقطع فيديو نشره على حسابه عبر موقع “انستغرام”. وحظي هذا الفيديو بإعجاب المتابعين الذين عبّروا عن حبّهم لنجمهم المفضّل الذي يسحرهم دائما بما يقدّمه من أعمال يضفي عليها صوته العذب والرنّان، ويزوّدها بإحساسه المرهف الذي يصل للجمهور بسهولة، كما يعكس إبداع سعد رمضان وموهبته الفريدة.

من جهة أخرى، يستعد “رمضان” لطرح أغنية جديدة ستحمل توقيع التريو الشاعر علي المولى، الملحن جاد قطريب والموزع جيمي حداد الذين وقعوا أغنية “شو محسودين” وحققت ارقاماً كبيرة منذ طرحها مع بداية السنة الجديدة عبر المنصات الموسيقية.

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نذكر ان كليب “شو محسودين” حمل توقيع المخرج وليد ناصيف، انتاج شركة “روتانا”.