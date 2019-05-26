ميغان ماركل "ستتجنب" مقابلة دونالد ترامب في زيارته المرتقبة لبريطانيا!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بينما تتحضر ملكة انجلترا إليزابيث الثانية، وكبار أفراد العائلة الملكية لاستقبال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا، في زيارتهما الرسمية للمملكة المتحدة التي ستبدأ في الـ 3 من يونيو المقبل، وستستمر على مدار 3 أيام، أفادت تقارير صحفية بأن دوقة ساسكس، ميغان ماركل، ستتجنب مقابلة ترامب في تلك الزيارة!

وذكرت بهذا الخصوص صحيفة مترو أنه وبينما سيتواجد زوجها، الأمير هاري، في حفل الغداء الملكي الخاص الذي سيقام في أول أيام زيارة ترامب، فإن ميغان، التي سيكون ابنها أرتشي لم يكمل شهره الأول عند وصول ترامب، لن تكون متواجدة هناك.

ورجحت الصحيفة أن يكون السبب وراء غياب ميغان عن ذلك الحفل ورفضها مقابلة ترامب هو سابق التصريحات التي أدلت بها في العلن عن ترامب عام 2016 في إحدى المقابلات التلفزيونية، حيث وصفته وقتها بأنه "كاره للنساء" و"مسبب للخلاف".

فيما ينتظر أن ينضم دوقا كامبريدج، ويليام وكيت ميدلتون، للملكة، الأمير تشارلز وكاميلا لحضور المأدبة الرسمية التي ستقام في قاعة قصر باكينغهام (والتي ستكون حفل عشاء فخمًأ يحضره الرجال بربطات عنق قوسية لونها أبيض) بحضور بعض الشخصيات المرموقة في الحياة العامة البريطانية وأميركيين بارزين في بريطانيا.