ياسمين الخطيب تتلقى تهديدات بعد ظهورها في "شيخ الحارة".. ما علاقة خالد يوسف؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - فجّرت الفنانة التشكيلية والإعلامية المصرية ياسمين الخطيب، مفاجأة صادمة، بشأن تلقيها تهديدات عن طريق رسائل من فرنسا، في إشارة إلى طليقها المخرج خالد يوسف، وذلك عقب عرض حلقتها ببرنامج "شيخ الحارة"، التي ألمحت خلالها إلى أنها تعتبر فترة زواجها من "يوسف" لعنة.

وكتبت الخطيب، عبر حساب "فيسبوك" غير موثق، قائلة: "وصلتني الآن أول مكالمات ورسائل التهديد من فرنسا.. منزلي تحت حماية فرد أمن واحد فقط.. لكني في حماية عشرات الآلاف من الأصدقاء والأحبة، وقبلهم الحي الذي لا يغفل".

وأثارت ياسمين، ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إذاعة حلقتها مع الإعلامية بسمة وهبة، واستمرت في نشر التهديدات التي تلقتها، كاشفة عن أسباب محو فيديوهات حلقتها في "شيخ الحارة" من على "يوتيوب"، قائلة: "يبدو أن بعض الهاربين ما زالت لديهم سطوة".

وبيّنت الخطيب أنها تلّقت عشرات الرسائل من الصحفيين، يتساءلون عن أسباب حذف جميع فيديوهات الحلقة من على موقع قناة "القاهرة والناس"، بعد ساعة واحدة من عرضها قائلة: "الإجابة: ليس لدي أي علم.. لا أنا ولا أيا من القائمين على البرنامج! ماحدش فاهم فعلًا".. تحديث: "عرفنا خلاص، يبدو أن بعض (الهاربين) ما زالت لديهم سطوة".

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وكانت ياسمين الخطيب، عبّرت عن ندمها خلال لقائها ببرنامج "شيخ الحارة"، من زواجها بالمخرج خالد يوسف، واصفة فترة زواجها منه بأنها كانت بمثابة لعنة تطاردها، ومرحلة من حياتها لا تعتز أو تتشرف بها، لافتة إلى أنها أغلقت هذه الصفحة منذ عامين وواصلت حياتها.

وقالت: "زواجنا انتهى في 2017، وإحنا النهاردة في 2019، وأنا سيدة لا ينقصني المكانة الاجتماعية أو الأدبية، وأشرف بالانتماء لواحدة من أعرق عائلات مصر، ولا تنقصني الشهرة ولا النجومية"، مضيفة: "ماذا ينقصني من شهرة أو نجومية لإعلان زواجي من رجل انتهت علاقتي به منذ عامين