وائل كفوري يردّ على موجة سخرية تعرض لها بسبب صورة!

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متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أثارت صورة للفنان اللبناني وائل كفوري، تم تداولها مؤخرًا من حفل إفطار أقامته الفنانة اللبنانية، نوال الزغبي، موجة من التعليقات الساخرة والطريفة.
وظهر كفوري في الصورة إلى جانب عدد من المشاهير والإعلاميين من بينهم نيشان وريما نجم، وهو عابس بشكل كبير بدا وكأنه منزعج من أمر ما.
وفور انتشار الصورة انهالت التعليقات الطريفة عليها، حيث قال أحد المغردين في تويتر "شكلو غسل الصحون على وائل كفوري"، وعلق آخر: "وائل كفوري كارههم باين"، فيما دافع عدد من محبي الفنان اللبناني عن ظهوره بهذا الشكل.
من جانبه، تفاعل كفوري بكل روح رياضية مع حملة السخرية التي طالته، وذلك بإعادة نشر تغريدة للإعلامي نيشان يظهر فيها وهو مبتسم والتي علق عليها الأخير: "وأخيرًا ابتسَم وائل".
وخلال مأدبة الإفطار؛ احتفلت الفنانة نوال الزغبي بعيد ميلاد الإعلامي نيشان، حيث فاجأته بقالب حلوى وضعت عليه صورته، وقامت بالغناء له إلى جانب وائل كفوري، والذي ظهر بالفيديو مبتسمًا وهو يغني.
من جانبه؛ شكر نيشان الفنانة الزغبي لاستضافته والأصدقاء في منزلها ولاحتفالها المفاجىء بعيد ميلاده، حيث كتب على تويتر:"شكرًا نوال على جمع القلوب الطيّبة".
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