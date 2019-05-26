سوزان نجم الدين: دور الوالدة مع حمادة هلال لم يقلقني

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""الخليج 365"" من القاهرة: صرّحت الفنانة السورية سوزان نجم الدين أنها دخلت إلى مجال التمثيل بالمصادفة مشيرةً إلى أنها كانت برفقة زملائها الذين قرروا التوجه لمعهد التمثيل. لكنها لم تستطع التوفيق بين دراسة هندسة العمارة والتمثيل.

وأضافت خلال حلولها كضيفة في برنامج "رأي عام – سيرة الحبايب" انها حصلت على الماجستير في الهندسة وافتتحت مكتب هندسي خاص بها مشيرة إلى أنها تعترف بأن الموهبة في الفن هي الأهم من الدراسة. خاصةً وأن الموهبة يمكن صقلها بالعمل عليها.

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ولفتت إلى أنها اتقنت اللهجات المصرية والخليجية واللبنانية وتحرص على تقديم الدور الجيد بغض النظر عن جنسية العمل، مؤكدة على أنها تحب تقديم الأعمال التاريخية لإجادتها الحديث باللغة العربية.

وأشارت إلى انها تحمست للمشاركة بفيلم "قط وفار" لإعجابها بفريق العمل بالرغم من انه عمل كوميدي يحمل ابعاداً سياسية واجتماعية لافتة إلى أنها شاركت في الدراما الرمضانية من خلال مسلسل "ابن اصول" لأن العمل يتطرق لفكرة حب التملك المنتشرة في العالم العربي.

وأكدت على أنها لم تشعر بالقلق من تقديم دور والدة حماده هلال في المسلسل. لأن المعالجة التي يتم تقديمها في العمل تناقش قضية حب التملك وما يمكن ان تسببه من اضرار.

ولفتت إلى أنها تستطيع تقديم أدوار مختلفة بمراحل عمرية مختلفة بحسب ما يتطلب الدور موضحة أنها في الوقت الحالي تشارك العمل مع آخرين في شركة إعلامية بدولة الإمارات بعدما فقدت شركة الإنتاج التي تمتلكها بسوريا خلال فترة الحرب.