شكرا لقرائتكم خبر عن 150 مليون دولار حصيلة إيردات Pokemon Detective Pikachu والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح فيلم الرسوم المتحركة Pokemon Detective Pikachu فى تحقيق إيرادات بلغت 150 مليون دولار منذ عرضه يوم 10 مايو الجارى فى دور العرض العالمية.
كما نجح الفيلم المستوحى من ألعاب الفيديو فى تصدر شباك التذاكر فى الاسبوع الثالث من عرضه بعد منافسة شرسة مع فيلم John Wick: Chapter 3 – Parabellum.
الفيلم الجديد سيسرد تاريخ لعبة البوكيمون الشهيرة، ومن المقرر أن يقوم بالأداء الصوتى لشخصية المحقق "بيكاتشو" النجم العالمى ريان رينولدز، ويصاحبه فى دور البطولة الممثلة كاثرين نيوتين، وهو من إخراج روب ليترمان، وتأليف وكتابه نيكول وليترمان.
فيلم Pokemon Detective Pikachu إنتاج مشترك أمريكى ويابانى، بين شركتىLegendary Pictures وUniversal Pictures وWarner Bros. Pictures وToho، وهو مستوحى من اللعبة والمسلسل الكارتونى الشهير الذى يحمل نفس الاسم.
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