شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج حسام على يفرض السرية على الحلقة الأخيرة من مسلسل "لآخر نفس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فرض المخرج حسام على السرية التامة على الحلقة الأخيرة من مسلسل "لآخر نفس" بطولة النجمة ياسمين عبد العزيز، الذى يعرض على شاشة قناة "الحياة"، حيث تحتوى الحلقة على مفاجآت عدة، فضلاً عن الكشف عن وفاة حازم – فتحى عبد الوهاب، وتعاونه مع الجماعات الإرهابية وخلافه.



وفى سياق متصل، يواصل مخرج العمل حسام على تصوير المسلسل بالتزامن مع عرضه، حيث يتبقى لفريق العمل 5 أيام كاملة، وتنتهى أسرة المسلسل من التصوير نهائياً، كما أوشك مخرج العمل على الانتهاء من مونتاج الحلقات الأخيرة وتسليمها للشركة مباشرة.

مسلسل "لآخر نفس" تأليف أمين جمال وعبد الله حسن وطارق الكاشف، وإخراج حسام على وإنتاج شركة سينرجى وبطولة ياسمين عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، أحمد العوضى، إيهاب فهمى، محمد عز، ثراء جبيل، أحمد كمال، حازم إيهاب، مراد مكرم، إسماعيل شرف، هند عبد الحليم، هبة عبد الغنى، عواطف حلمى، مصطفى حشيش.