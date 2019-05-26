تامر عبد المنعم يتعاقد مع خالد الصاوي على بطولة «الشنطة»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعاقدت شركة الفنان تامر عبد المنعم مع الفنان خالد الصاوي على بطولة فيلم جديد بعنوان “الشنطة”، وجار التعاقد مع باقي الفنانين المرشحين للمشاركة في بطولة العمل.

فيلم “الشنطة”، من تأليف تامر عبد المنعم وإخراج مازن الجبلي، وتدور أحداثه في قالب تشويقي كوميدي، ومن المقرر تصويره بين القاهرة ودبي.

وكان آخر أفلام تامر عبد المنعم الجزء الثاني من فيلم “المشخصاتي” الذي قام بتأليفه وجسد بطولته مع مجموعة كبيرة من الفنانين منهم يوسف شعبان وإيمي سالم ومحمد لطفي وأحمد عبد الوارث.

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والجدير بالذكر أن الفنان المصري تامر عبدالمنعم، قد اقلق الكثير من زملائه بعد نشر صورة عبر صفحته الشخصية بموقع «فيس بوك»، برقة طبيبه.

الصورة ظهر فيها تامر عبدالمنعم، وهو يخضع للفحص الطبي، ولم يكشف أي تفاصيل عن سبب زيارة الطبيب له في منزله، في حين ظهرت على ملامحه التعب والإرهاق.

وحصدت صورة تامر، العديد من تعليقات جمهوره الذي تمنى له السلامة وأن تمر أزمته الصحية على خير.