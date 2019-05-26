محمد هنيدي يستعد لجوله عالمية في الـ«استاند أب كوميدي»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

بدأ الفنان والنجم المصري محمد هنيدي في التحضير لجولته العالمية التي تحمل اسم “هنيدي لايف” التي يقدم من خلالها عروض “ستاند أب كوميدي” في أكثر من 20 دولة لمدة 6 أشهر، على أن يقام العرض الأول لـ”هنيدي لايف” يوم 22 سبتمبر المقبل في مدينة نيويورك على مسرح “بيكون ثياتر” في “ماديسون سكوير”.

والنجم المصري يعكف حاليا على اختيار النصوص المسرحية التي سيقدمها، وذلك عقب انتهائه من عروض مسرحيته الكوميدية “3 أيام في الساحل” خلال موسمي عيد الفطر والأضحى ليتفرغ بعدها تماما لجولته العالمية.

ويرافق هنيدي في جولته عازف الجاز اللبناني شادي الناشف والفنانة الشابة ندى موسى، كما سيعتمد على عدد من الوجوه الشابة للمشاركة في هذه العروض يجري اختيارهم من معهد الفنون المسرحية حاليا.

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وعلى جانب أحر، كشف الفنان المصري محمد هنيدي، بعض التفاصيل الخاصة بحياته الشخصية وقصص الحب التي مر بها والمقالب التي كان يقوم بتنفيذها.

محمد هنيدي، قال: «حياة كل واحد من الممكن أن تتحول لأكتر من عمل درامي.. وأنا لو حياتي مسلسل هيكون أجزاء كتير ونسبة الكوميديا فيه هتبقى كبيرة».

وأضاف هنيدي، خلال لقائه في برنامج «دراما شخصية»، مع المذيعة إيناس الشواف، والمذاع عبر «إنرجي»: «في مرحلة إبتدائي كنت حساس وعاطفي جدًا وكان ليا علاقات كتير أطول واحدة فيهم استمرت حوالي 15 يومًا».