انت الان تتابع تفاصيل خبر ما الفيلم الأكثر حظاً لنيل السعفة الذهبية بمهرجان كان 2019؟ والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 26 مايو 2019 11:52 صباحاً - يشارف مهرجان "كان" السينمائي بدورته الـ72 الانتهاء، والمنافسة احتدمت بين الأعمال المشاركة للفوز بجائزة "السعفة الذهبية"، التي تعد من أهم الجوائز الفنية في العالم.

وبعد 12 يوماً من الإثارة والتشويق والحماسة، تقترب ساعة الصفر، والتكهنات مستمرة بالفيلم

الذي سيحصد جائزة المهرجان الأولى ويضيفها إلى سجله الفني.

ويتنافس 19 فيلماً هذا العام على السعفة الذهبية، من بينها أفلام لأشهر المخرجين العالميين، الذين سيكون من بينهم 4 نساء، في صدفة نادراً ما تتكرر في حفلات الجوائز، خصوصاً المهرجانات السينمائية العالمية.

ويعد من أبرز المرشحين لنيل جائزة السعفة الذهبية لـ 2019، المخرج الإسباني "بيدرو ألمودوبار" بفيلمه "Pain & Glory" (الألم والمجد)، الذي سبق أن نال جائزتي "أفضل مخرج" و"أفضل سيناريو" من المهرجان، وأفلامه دائماً ما تُرشّح على رأس قائمة "كان".

في حين ينافس ألمودوبار الأخوان "جان بيير ولوك داردان" المخرجان البلجيكيان المخضرمان الحاصلان على سعفتين ذهبيتين، بالإضافة إلى جائزة لجنة التحكيم الكبرى وجائزة أفضل سيناريو، حيث يشاركان بفيلم "Young Ahmed" (أحمد الصغير).

من جانبه يشارك المخرج الإنجليزي "كين لوتش" بفيلم "Sorry We Missed You" (آسف، اشتقنا لك)، وقد حصل سابقاً على سعفتين ذهبيتين، وثلاث مرات على جائزة لجنة التحكيم في المهرجان ذاته.

المخرج الأمريكي "تيرانس ماليك" يشارك بفيلم طويل يمتدُّ ثلاث ساعات بعنوان "A Hidden Life" (حياة خفية)، وسبق أن حصل ماليك على السعفة الذهبية عام 2011.

بدوره يشارك المخرج الكندي الشاب "زافييه دولان" بفيلمه "Matthias & Maxime" (ماتياس وماكسيم)، وتعد مشاركة دولان هي الثالثة في المسابقة الرسمية لمهرجان "كان"، وقد حصل في مشاركته الأولى على جائزة لجنة التحكيم وفي الثانية على جائزة لجنة التحكيم الكبرى.

هذا وقد كان من المفترض مشاركة المخرج كوينتن ترانتينو بفيلمه "Once Upon a Time in Hollywood" (حدث ذات مرة في هوليوود)، لكنه اعتذر، لكونه لم ينهِ فيلمه بعد.

وخارج حلبة سباق الأفلام سيُعرض الفيلم التسجيلي "Diego Maradona" (دييغو مارادونا) عن لاعب الكرة الشهير، من إخراج "عاصف كاباديا".

كما سيتم عرض فيلم "The Best Years of a Life" (أفضل سنوات الحياة) للمخرج المخضرم "كين لولوش".

وقائمة الأفلام المرشحة هي:

"Atlantique" (ماتي ديوب)

"Bacarau" (كليبر ميندونسا فيلهو وجوليانو دورنيليس)

"Frankie" (إيرا ساكس)

"A Hidden Life" (تيرينس ماليك)

"It Must Be Heaven" (إيليا سليمان)

"Les Misérables" (لادج لاي)

"Little Joe" (جيسيكا هاوزنر)

"Matthias and Maxime" (كزافييه دولان)

"!Oh Mercy" (أرنود ديبليشين)

"Parasite" (بونج جون هو)

"Portrait of a Young Girl on Fire" (سيلين صياما)

"Sibyl" (جاستن ترييت)

"Sorry We Missed You" (كين لوش)

"Pain and Glory"(بيدرو ألمودوفار)

"The Traitor" (ماركو بيلوتشيو)

"The Whistlers" (كورنيلو بورومبويو)

"The Wild Goose Lake" (دياو يينان)

" Young Ahmed" (جان بيير داردين ولوك داردين)

ومهرجان "كان" السينمائي يرجع تأسيسه إلى سنة 1946، ويقام عادةً كل عام في شهر مايو، بمدينة "كان" في جنوبي فرنسا، ويوزع المهرجان عدة جوائز، أهمها جائزة السعفة الذهبية لأفضل فيلم. وتتركز إقامته في قصر المهرجانات بشارع "لاكروازييت" الشهير على سواحل خليج "كان" اللازوردية.