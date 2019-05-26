انت الان تتابع تفاصيل خبر كيف ساهم "العدالة والتنمية" في إيصال المسلسلات التركية لـ156 دولة؟ والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 26 مايو 2019 11:52 صباحاً - أرجع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الفضل في الانتشار الذي تحقق للأعمال الدرامية التركية إلى دعم حزب العدالة والتنمية للقطاع الفني والثقافي في البلاد.

جاء ذلك في كلمة ألقاها مساء السبت، خلال حضوره فعالية ثقافية بمدينة إسطنبول، وسط مشاركة بارزة من الفنانين والرياضيين الأتراك.

وأشار أردوغان إلى أن هذا الإنجاز تحقق بفضل الدعم الذي قدّمه حزب العدالة والتنمية لهذا القطاع منذ مجيئه إلى السلطة.

وأعرب الرئيس التركي عن شكره للفنانين والرياضيين حيال المساهمات التي يقومون بها من أجل رفع شأن تركيا.

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وأكّد أهمية الثقافة والفن والرياضة باعتبارها قيمة مشتركة بالنسبة إلى جميع الأمم.

أردوغان لفت النظر إلى أن حكومة حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه زادت الدعم للأنشطة الثقافية في البلاد 50 ضعفاً مقارنة بالوضع عام 2002.

وأضاف أن تركيا تحولت إلى ماركة عالمية في مجال المسلسلات، التي تحظى حالياً بمشاهدة 500 مليون شخص في 156 دولة.

وأوضح أن تركيا صارت في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة في قطاع إنتاج المسلسلات.

تجدر الإشارة إلى أن المسلسلات التركية حققت نجاحاً ملحوظاً خلال السنوات العشر الأخيرة، على شاشات 156 دولة، بحجم تصدير بلغ قرابة 350 مليون دولار.