الإشادات تحاصر قصي خولي في “خمسة ونص”

متابعة بتجــــــــــرد: يحقق مسلسل “خمسة ونص” الذي يخوض به النجم السوري قصي خولي سباق دراما رمضان لهذا العام إلى جانب النجمين نادين نسيب نجيم ومعتصم النهار نجاحًا كبيرًا على مستوى الوطن العربي.

وشهدت الحلقات الأخيرة من العمل تغيرات واضحة في سياق الأحداث، سلطت الضوء على جانب مرضيّ في شخصية “غمار الغانم” التي يجسدها قصي في المسلسل، فظهر في مشاهد درامية صعبة، أبرزت قدراته التمثيلية الاستثنائية.

تصاعد وتيرة العمل ترافقت مع مستجدات طارئة كشفت عن الوجه الآخر لـ”غمار” فتفوّق قصي على نفسه وخرج عن دائرة المألوف مغردًا عاليًا في فضاء الإبداع. وتلقى الخولي رسائل عديدة من زملائه الفنانين وأهل الصحافة والإعلام، أشادوا بها على أدائه الرائع في العمل وقدرته على تقمص شخصية “غمار الغانم” المركبة.

مسلسل “خمسة ونص” يشارك فيه إلى جانب قصي، نادين ومعتصم نخبة من النجوم من لبنان وسوريا، وهو من تأليف إيمان السعيد، إخراج فيليب أسمر وإنتاج شركة “صبّاح أخوان”، أمّا شارة العمل فتغنيها بصوتها النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب.