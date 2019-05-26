متابعة بتجــــــــــرد: فاز فيلم الكوميديا السوداء (Parasite ) للمخرج الكوري الجنوبي بونغ جون-هو بجائزة السعفة الذهبية في مهرجان كان السينمائي اليوم السبت. كما فاز فيلم (Atlantics) الذي يتناول حياة المهاجرين للمخرجة الفرنسية السنغالية ماتي ديوب بالجائزة الكبرى في المهرجان. وكان هذا أول فيلم طويل على الإطلاق للمخرجة ديوب وقد اعتمد على فيلم وثائقي لها في 2009.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيلم Parasite يقتنص السعفة الذهبية في مهرجان “كان”.. وAtlantics يفوز بالجائزة الكبرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.