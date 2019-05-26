“ام تي في” تحتفي بنجاح نادين نسيب نجيم – خـاص

خـاص بتجـــــــــرد: تصوّر النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم حلقة خاصة “سبيسيال” لصالح قناة “ام تي في” اللبنانية خلال الأيام المقبلة، على أن تعرض بعد شهر رمضان المبارك.

وسيحاور نادين نسيب نجيم في الحلقة، الإعلامي محمد قيس على أن يتطرّق معها إلى نجاحها منقطع النظير خلال هذا العام بمسلسل “خمسة ونص” والأعمال التي قدّمتها على مدار مسيرتها الفنية.

وبحسب مصادر خاصة بموقعنا فكرة الحلقة كانت لقناة “ام تي في” التي أرادت أن تحتفي بنجمة الدراما بأسلوب خاص واستثنائي.

تجدر الإشارة إلى أن مسلسل “خمسة ونص” الذي تخوض به نادين نسيب نجيم سباق دراما رمضان لهذا العام إلى جانب قصي خولي ومعتصم النهار يحقق أعلى نسبة مشاهدة منذ بداية الشهر الفضيل.