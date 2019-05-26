مفاجأة فنية تجمع مصطفى قمر بهذا المطرب الشعبي

متابعة بتجــــــــــرد: شارك الفنان مصطفى قمر جمهوره ومحبيه، عبر حسابه الرسمي على “إنستجرام”، بصورة ظهر من خلالها إلى جوار المطرب الشعبي مصطفى حجاج، وعدد من أصدقائهما.

وعلق مصطفى قمر على الصورة، كاشفا عن استعداده لتعاون فني جديد، سيجمعه مع مصطفى حجاج، قائلا: “مع أخويا مهندس الصوت الجامد هاني محروس، والنجم الطيب مصطفى حجاج، والموزع إللي بإذن الله هيفاجئكم وسام عبد المنعم وأخويا الشقي حمادة قمر، ومدير أعمالي علي رشاد، وصديقي الفنان مروان سداوي مغني الراب القادم بقوة.. مفاجآت.. مفاجآت قوية بإذن الله”.

ويُعد فيلم “بورصة مصر”، أحدث عمل سينمائي يشارك فيه مصطفى قمر، وهو بطولة: علاء مرسي، حسن حسني، لطفي لبيب، صلاح عبد الله، نجوي فؤاد، تأليف علاء مرسي، غادة حنفي، إخراج أحمد نور.

الجدير بالذكر أن مصطفى قمر يعيش حالة من النشاط الفني، حيث أعلن مؤخرا مشاركته النجمة يسرا في عمل درامي جديد، كما أعلن منذ فترة عن استعداده لتقديم دويتو غنائي مع المطرب والموزع الموسيقي حميد الشاعري، حيث تربطهما علاقة صداقة قوية منذ 30 عاما، كما يحضر لعدد من الأغاني سيطرحها خلال الفترة المقبلة.