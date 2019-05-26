رونالدو يستعرض سيارته “الخارقة”.. كم ثمنها؟

متابعة بتجـــــــــــرد: نشر اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، عبر صفحته الخاصة على “إنستجرام”، سيارته الجديدة الفاخرة من نوع “ماكلارين سينا”. حيث ظهر نجم نادي يوفنتوس الإيطالي وهو يقود السيارة التي اشتراها بمليون و120 ألف دولار أمريكي تقريبًا.

وذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن السيارة الرياضية ذات التصميم الأنيق أتت بمحرك قوي بقوة 800 حصان، وتبلغ سرعتها القصوى 340 كيلومترًا في الساعة.

وجاء فيديو السيارة “الخارقة” كما أسمتها وسائل إعلام إسبانية في الوقت الذي يواجه فيه رونالدو تعقيدات جديدة في قضية الاغتصاب التي وجهتها ضده الأمريكية كاثرين مايورغا.

وشهدت قضية الاغتصاب التي تلاحق رونالدو تطورًا جديدًا، إذ ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن محامي مايورغا أصبح الآن بإمكانه تتبع العنوان الكامل لمنزل رونالدو في إيطاليا، بعد موافقة السلطة المركزية على تقديم هذه المعلومات تحت ضغط الاستدعاءات والشكاوى.

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وكما يشير التقرير فمن المتوقع أن يتم إرسال أمر باستدعائه في غضون الأسبوعين المقبلين، بمجرد اكتمال ترجمته إلى عنوان “الدون” لاستدعائه.

وكان محامو رونالدو، قد رفضوا في وقت سابق الكشف عن أي تفاصيل عن محل إقامته، وبالتالي لم يتم إصدار أوامر استدعاء، لكن هذا الأمر تغير الآن مع هذا التطور الكبير في القضية.

ودفعت مزاعم الاغتصاب، التي تلاحق نجم كرة القدم البرتغالية، كريستيانو رونالدو، إلى اتخاذ إجراءات حاسمة تفوق النفي الكلامي عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وذكرت “ماركا” الإسبانية أن مهاجم يوفنتوس الإيطالي عيّن ديفيد تشيسنوف، الذي يعرف باسم محامي المشاهير، لتولي الدفاع عنه أمام هذه المزاعم المتزايدة.