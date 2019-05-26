نيك جوناس يكشف سرًا لأوّل مرّة عن علاقته بـ بريانكا شوبرا

متابعة بتجـــــــرد: كشف المغني الشهير نيك جوناس عن سرّ لأوّل مرّة حول علاقته بنجمة بوليوود الجميلة بريانكا شوبرا قبل أن تصبح زوجته.

وأشار نيك جوناس إلى أنه ومنذ سنة ذهب مع بعض الأصداق لمشاهدة فيلم “الجميلة والوحش” وكانت بينهم بريانكا شوبرا، وبعدها أصبحت الأخيرة أقرب امرأة إليه وزوجته.

ونشر جوناس عبر حسابه على موقع “إنستجرام” صورة له مع بريانكا من حفل زفافهما الذي أقيم قبل فترة وبتعليقه عليها كتب: “في مثل هذا اليوم قبل سنة، ذهبت لمشاهدة فيلم (الجميله والوحش) مع مجموعة أصدقاء. ومن بينهم، امرأة أصبحت لاحقًا صديقتي المفضلة، ثقتي، مصدر وحيي وزوجتي الجميلة. أتشرف بأن اكون زوجك، أحبك بريانكا تشوبرا”.

الجدير بالذكر أن نيك جوناس تزوج من بريانكا شوبرا في شهر كانون الأوّل/ديسمبر الماضي.