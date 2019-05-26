خاص بالفيديو – سحور رمضاني لشركة “الصبّاح” بحضور أهم الوجوه الفنّية.. ماذا كشفوا عبر “الخليج 365”؟

سطع اسمها في عالم الانتاج، فباتت رقمًا صعبًا ومنافسًا قويًا لكافة الشركات. هي “شركة الصبّاح للانتاج” لصاحبها الأستاذ صادق الصبّاح، التي تقدّم في هذا الموسم الرمضاني أقوى الأعمال الدرامية والفنية، مستعينة بنجوم من الصف الأول، من حيث التمثيل والتأليف وحتى الإخراج، ليغدو العمل كاملًا متكاملًا وينافس بقوّة على ساحة مليئة بالأعمال المميّزة.

هذا التميّز والتألّق الذي تتّصف به شركة الصبّاح ليس وليد اليوم، إنما هو نتيجة عمل دؤوب لمؤسسي الشركة والعاملين فيها طيلة 65 سنة متواصلة

واحتفاءً بعيدها الـ65، وبمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، أقامت “شركة الصبّاح للانتاج” سحورها السنوي في فندق St.George Yacht Club في العاصمة اللبنانية بيروت، بحضور عدد من الوجوه الفنّية بين التمثيل والغناء، الى جانب أهل الصحافة والإعلام.

في المقابل، كان لافتا غياب وجوه تلعب دور البطولة في الاعمال التي تقدّمها الشركة لهذا الموسم الرمضاني، أبرزهم نجوم مسلسل “الهيبة” مثل تيم حسن، اويس مخللاتي وعبدو شاهين وغيرهم، وكذلك ابطال مسلسل “خمسة ونص” قصي خولي ومعتصم النهار، في حين تعذّر حضور نادين ن. نجيم بسبب تواجدها في المستشفى بعد تعرّضها لوعكة صحية مفاجئة في الساعات الماضية فأتى الحضور ناقصاً.

ووسط هذه الجمعة المميّزة، القى صاحب شركة “الصبّاح” الاستاذ صادق الصبّاح كلمة في المناسبة، رحّب من خلالها بالحاضرين، كما اشار الى الدور الكبير الذي يلعبه الفنان في صنع القرار، خصوصًا في ظل التحديات اليومية والظروف الصعبة والدقيقة التي تسيطر على المنطقة العربية ككل وعلى كافة الأصعدة، والتي بدورها تستوجب وضع استراتيجيّة إيجابيّة لحلها أو تخطّيها.

Advertisements

وانطلاقا من هذا الكلام، تابع الصبّاح قائلا: “الفنان يستطيع ان يكون صانعاً للقرار، فالدراما هي السلاح الوحيد غير المحرّم دولياً، لذا المسؤولية كبيرة على عاتق الفنانين جميعا، حيث يمكنهم، ومن خلال الدراما، رفع الصوت وطرح مجموعة من المشاكل ضمن حبكة درامية مميّزة، تنقل الواقع والوضع الذي نعيشه، وبالتالي التمهيد لايجاد حل مناسب لها، الى جانب خلق روابط توصل أجزاء العالم ببعضه، شرط ان يتكلّم الجميع لغة واحدة”.

وفي سياق حديثه، أشار الصبّاح الى انه في العام 1973 شهد العالم العربي على انتصارٍ وحّد الأمة العربيّة. واردف: “من هنا، ولأن العالم يتقدم بوتيرة سريعة، ولأن الاندماج بالمستقبل العالمي النامي يتطلب وحدة اشعوب، غيّرت الشركة خطّتها في السنوات الاخيرة، واعادت الى الواجهة استراتيجية كانت تعتمدها في السبعينيات، وهي قالب الدراما العربيّة المشتركة، فالوطن العربي يحتاج الى لغة واحدة وانتصارات جديدة”.

من جهة أخرى، كان لافتًا حضور النجم المصري أحمد السقا، نجم مسلسل “ولد الغلابة” الذي تنتجه شركة الصبّاح، حيث كان له كلمة في المناسبة، شكر فيها الشركة بمؤسسيها وجميع العاملين فيها، وعلى رأسهم صاحب شركة “صبّاح اخوان” المنتج صادق الصبّاح على جهوده وكل الاعمال المميّزة والابداعات التي يقدّمها وشركته الى المشاهدين، والتي كذلك تشكّل بصمة مهمّة واضافة الى مسيرة النجوم الفنية، مؤكدا أن “آل السقا” و”آل صبّاح”، بحسب تعبيره، باتوا اليوم عائلة واحدة.

إذًا، أجواء أكثر من رائعة طغت على الأمسية، بحضور النجوم الذين أضفوا سحرهم الخاص على الأجواء. موقع “الخليج 365” كان أوّل الحاضرين، حيث التقى النجوم المشاركين في هذه الامسية في دردشة خاصة، أخبرونا خلالها عن الأعمال الرمضانية ورأيهم فيها، كما خصّونا بمعلومات وأخبار جديدة تُكشف لأول مرة.

التفاصيل في الفيديو المرفق: