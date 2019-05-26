رجاء الجداوي تدخلُ المستشفى بعد تعرّضها لأزمة صحيّة طارئة

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - دخلتْ الفنّانة المصريّة، رجاء الجداوي، أحد المستشفيات بالقاهرة، إثر تعرّضها لأزمة صحيّة، بسبب ارتفاع ضغط الدّم، وأكّدتْ المصادر، أنّها مازالت تخضع لفحوصات طبيّة للوقوف على طبيعة حالتها.

وذكرتْ مواقع صحفيّة مصريّة على لسان الفنّانة نهال عنبر، عضو مجلس نقابة المهن التمثيليّة تواصلها مع "الجداوي"، وأنّها نقلتْ لأحد المستشفيات بمنطقة المهندسين بالقاهرة، ودخلتْ غرفة عاديّة، وليس العناية المركزة.

وأضافتْ عنبر، أنّ "الجداوي"، تطمئن جمهورها بأنّها تحتاج ليومين راحة داخل المستشفى، مشيرة، إلى أنّها ستغادر المستشفى عقب التّأكد من زوال الخطر، وقدرتها على الوقوف على أقدامها من جديد.

وكانت عدّة مواقع مصريّة، قد تداولتْ أنباء عن نقل الفنّانة الكبيرة، رجاء الجداوي، إلى المستشفى، لتعرّضها لوعكة صحيّة، وأنّها ستخضع لبعض الفحوصات الطبيّة، للوقوف على تفاصيل الحالة.

وكانت النّجمة الكبيرة، قد عادتْ من دبي خلال الأيام الماضية، بعد زيارة قصيرة على هامش مشاركتها في احتفاليّة خاصّة لإحدى مصمّمات الأزياء.