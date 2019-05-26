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متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - في سياق الملابس الرّياضيّة، التي استولتْ على مشهد الأزياء لعدّة مواسم، تألّقت فيكتوريا بيكهام، ببنطلون اليوغا حيث نسّقته بطريقة أنيقة وجذّابة مع معطف الترانش والكعب العالي.
ويبدو أنّ بنطلون اليوغا، سيحلّ مكان الشورت الرّياضيّ الضّيّق. وبدتْ إطلالة فيكتوريا بيكهام جريئة، بطريقة تنسيقها لهذه القطعة الرّياضيّة، وذلك أثناء تجوّلها في شوارع نيويورك.
وتمّ رصد بنطلون اليوغا على المنصّات خلال أسبوع الموضة، لأزياء ربيع وصيف 2019، وكانت شانيل من أبرز العلامات التي ضمّتْ هذه القطعة إلى مجموعتها.
ونسّقتْ فيكتوريا البنطلون الذي يتميّز بخصر عالٍِ مع معطف ترانش طويل، وكعب ميول عالٍ بفتحة أماميّة، وكلّ القطع تمّ اختيارها بظلال الأزرق.
وأنهتْ إطلالتها بإكسسوارات جانبية، كحقيبة XS بتفاصيل ذهبيّة، أقراط فاخرة، ونظارات شمسية مميّزة.
ويمكنكِ ارتداؤه ضمن إطلالتكِ النّهاريّة بتنسيقها مع سترة كارديغان، وزوج من الأحذية الرّياضيّة، فهل سيُصبح صيحة رائجة في المواسم المقبلة؟
كانت هذه تفاصيل خبر فيكتوريا بيكهام تعتمدُ بنطلون اليوغا.. فهل يُصبحُ صيحة رائجة في المواسم المُقبلة؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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