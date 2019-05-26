شكرا لقرائتكم نجوم مهرجان كان يشاركون بحفل خيري لمكافحة الإيدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - شارك نجوم من أمثال انطونيو بانديراس وإيفا لونغوريا وأورلاندو بلوم ومرايا كاري، مساء الخميس، في حفل "أمفار" الخيري لمكافحة مرض الإيدز في كاب دانتيب في جنوب فرنسا على هامش مهرجان كان.

ويضم هذا الحفل الخيري الأهم، الذي يقام على هامش مهرجان كان للسينما سنوياً، نحو 1000 مدعو في فندق إدن روك الفخم في كاب دانتيب.

وجمع هذا الحفل منذ استحداثه العام 1993 حوالي 220 مليون دولار لتمويل أبحاث لمكافحة مرض الإيدز ومساعدة المرضى في العالم، بفضل العشاء الذي يمتد على 3 ساعات ويتخلله مزاد وعرض أزياء مع 40 عارضة عالمية.

جانب من الحفل

وقد انطلق الحفل على أنغام موسيقى أوبرالية عند الساعة 21:00 بالتوقيت المحلي تلاها عرض قصير لفرقة "ذي ستراتس" للروك. وكان عريف الحفلة الممثل الأميركي كريس تاكر الذي انضمت إليه على المنصة الممثلة ميلا جوجوفيتش التي مثلت معه في فيلم "ذي فيفث إيلمنت" للوك بيسون.

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وقالت العارضة السابقة "أمفار قضية عزيزة على قلبي. لدي أصدقاء أصيبوا بالإيدز".

وكان من بين المشاركين في العشاء توم جونز وكريستوف فالتس وباميلا أندرسون وباتريسيا أركيت ونادين لبكي وكريس وكندل جينير وتومي هيلفغر، فضلاً عن أدريانا ليما وجوليان لينون وكاثي غيتا.

وتكلف الطاولة التي تضم 12 مدعواً بين 125 و325 ألف دولار. أما سعر البطاقة الفردية فحدد بـ13 ألفا.

وضم المزاد على سبيل المثال جزيرة خاصة في المحيط الهندي ولوحة بورتريه لميك جاغر بريشة ندي وارهول، ودراجة نارية صممها بطل سباقات فورمولا واحد لويس هاميلتون.