شكرا لقرائتكم خبر عن ابو جبل الحلقة 20 .. القبض على مصطفى شعبان وهروبه من المستشفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتوالى المفاجآت فى مسلسل ابو جبل، فبعدما انتهت الحلقة 19 بذهاب رئيس المباحث لمنزل حسن ابو جبل واتهامه بقتل أولاده وحرق منزله لسرقة الـ30 مليون جنيه، وفى بداية الحلقة 20 يتم بالفعل القبض على مصطفي شعبان بتهمة حرق منزله وقتل أطفاله والتدبير لسرقة الـ30 مليون جنيه من منزل عائلة أبو جبل.

وتتصاعد أحداث الحلقة 20 من مسلسل ابو جبل بعد تفتيش شركة حسن أبو جبل والمفاجأة كانت وجود الـ30 مليون جنيه وأكد الضابط عماد أن كل الأدلة ضده والتهمة مثبتة عليه.

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حسن يتلقى ذلك بالإغماء ويتم نقله إلى المستشفى بعدما وجدت الشرطة الأموال فى شركته وثبوت التهمة عليه.

وفى تطور للأحداث أكثر يهرب حسن من المستشفى بمساعدة عطية ابن منطقته، ويذهب للاختباء فى منطقة "القلعة" وسط جيرانه واصدقائه.