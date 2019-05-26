شكرا لقرائتكم خبر عن 15 ألف مشاهد يطالبون بإبعاد كاتبى حلقات Game Of Thrones عن Star Wars.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع ما يزيد عن 15 ألف مشاهد غاضب من الموسم الثامن والأخير من مسلسل Game Of Thrones على عريضة تطالب ديزنى بإبعاد كاتبى حلقات المسلسل عن فيلم Star Wars القادم.

ورأى عشاق مسلسل Game Of Thrones أن ديفيد بينيوف ودى بى فايس فشلا فى كتابة حلقات المسلسل بسبب غياب الرواية، وبالتالى فإن الإعلان عن مشاركتهما فى فيلم Star Wars ربما ينذر بفشله أيضًا.



D.B Weiss and David Benioff

وكان ديفيد بينيوف ودى بى فايس قد واجها حملة كبيرة من الانتقادات على منصات السوشيال ميديا، أثناء وعقب انتهاء الموسم الثامن والأخير من مسلسل Game Of Thrones، وصلت إلى قيام ما يزيد عن مليون مشاهد للمطالبة بإعادة كتابة وتصوير الموسم بأكلمه.



Emilia Clarke as Daenerys Targaryen and Kit Harington as Jon Snow

والآن، بدأت حملة جديدة للهجوم على ديفيد بينيوف ودى بى فايس بعد الإعلان عن مشاركتهما فى فيلم The Rise of Skywalker وهو ما دفع عشاق فيلم Star Wars للتعبير عن مخاوفهم من إفساد الفيلم.

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Star Wars D.B Weiss and David Benioff

وشدد جمهور المسلسل والفيلم الغاضب فى نص العريضة على موقع Change على أن إبعاد David Benioff و D.B. Weiss عن فيلم Star Wars سيكون بمثابة القرار الصحيح.

فيما قال ما يقرب من 5 آلاف مشاهد للمسلسل والفيلم على Care2: "إذا سمحنا لفايس وبنيوف بكتابة الفيلم فمن المؤكد أننا سوف نتعرف لخيبة أمل كبيرة".



مخاوف من إفساد فيلم حرب النجوم

وفى وقت سابق، قالت رئيس البرامج فى شبكة HBO، كيسى بلويز: أعتقد أن ديفيد بينيوف ودى بى فايس قاما بعمل رائع، وبالنسبة إلى مسلسل هذا بالحجم، فمن المؤكد أنه من الصعب إرضاء الجميع".