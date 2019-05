15 ألف مشاهد يطالبون بإبعاد كاتبى حلقات Game Of Thrones عن Star Wars.. صور

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع ما يزيد عن 15 ألف مشاهد غاضب من الموسم الثامن والأخير من مسلسل Game Of Thrones على عريضة تطالب ديزنى بإبعاد كاتبى حلقات المسلسل عن فيلم Star Wars القادم.

ورأى عشاق مسلسل Game Of Thrones أن ديفيد بينيوف ودى بى فايس فشلا فى كتابة حلقات المسلسل بسبب غياب الرواية، وبالتالى فإن الإعلان عن مشاركتهما فى فيلم Star Wars ربما ينذر بفشله أيضًا.

D.B Weiss and David Benioff

وكان ديفيد بينيوف ودى بى فايس قد واجها حملة كبيرة من الانتقادات على منصات السوشيال ميديا، أثناء وعقب انتهاء الموسم الثامن والأخير من مسلسل Game Of Thrones، وصلت إلى قيام ما يزيد عن مليون مشاهد للمطالبة بإعادة كتابة وتصوير الموسم بأكلمه.

Emilia Clarke as Daenerys Targaryen and Kit Harington as Jon Snow