شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات ايجابية .. 120 مليون دولار إيرادات الجزء الثالث من John Wick والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح الجزء الثالث من سلسلة الافلام الشهيرة John Wick والذى جاء بعنوان John Wick: Chapter 3 – Parabellum، فى تحقيق إيرادات وصلت لـ 120 مليون دولار فى جميع أنحاء العالم بعد طرحه فى 15 مايو الجارى.

وكان الفيلم قد حقق ما يقارب الـ 56 مليون دولار فى افتتاحية الأسبوع الأول، ومع نهاية الأسبوع الاول نجح فى تخطي حاجز الـ 73 مليون دولار، حتى نهاية الأسبوع الثانى من عرضه نجح فى الوصول لـ 120 مليون دولار كحصيلة ايرادات.

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وتدورأحداث الجزء الجديد بمحاولات قتل جون ويك بعد الفدية التى وضعت على رأسه، وبعد فقدانه ملاذه الأخير فى فندق Continental في مدينة نيويورك ومنعه من الدخول، وسرعان ما سيلجأ ويك إلى صوفيا التى تجسدها الممثلة هالى بيري، التى كانت تجمعها علاقة عاطفية بويك منذ زمن بعيد.

فيلم John Wick: Chapter 3 – Parabellum من بطولة كيانو ريفز، هالي بيري، جايسون مانزوكاس، ايان مكشان، لورنس فيشبورن، روبن لورد تايلور، آسيا كيت ديلون، لانس رديك، هيرويوكي سانادا، مارك داكاسكوس، الفيلم من إخراج تشاد ستاهيلسكي، ومن تأليف ديريك كولستاد.