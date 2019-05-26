شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم ..مصطفى شعبان "فركش" من تصوير أبو جبل بوسط البلد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتهي النجم مصطفى شعبان وأبطال مسلسل "أبو جبل" الذى يذاع يوميا على قنوات ON E، من تصوير المشاهد الأخيرة لهم اليوم الأحد، حيث تشهد شوارع وسط البلد تصوير المشاهد الأخيرة للمسلسل والتي تجمع بين مصطفي شعبان ومحمد دياب ومحمد على رزق ومحمود البزاوى ومصطفى درويش وآخرون من النجوم.

وحقق المسلسل منذ عرض الحلقات الأولى له نجاحاً جماهيرياً وتفاعل جمهور مصطفى شعبان مع كل حلقة في خصوصا الحلقات الأولى التي حصلت علي تريند جوجل ويوتيوب والتي شهدت وفاة أولاد "حسن" مصطفى شعبان وحرق منزله فى الحلقات الأولى من العمل.

مسلسل "أبو جبل" بطولة مصطفى شعبان، دياب، نجلاء بدر، مريم حسن، عائشة بن أحمد، محمود البزاوى، محمد على رزق، غفران محمد، رشا بن معاوية، ناهد رشدى، عايدة رياض، إنعام الجريتلى، أحمد حبشى وظهور خاص للنجم حسن حسنى تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد صالح.