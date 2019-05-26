فيديو.. محمد إمام يكتشف المسئول عن قتل عائلته في "هوجان"

تبدأ الحلقة 20 من مسلسل "هوجان" للفنان محمد إمام، بذهاب "هوجان" إلى الصعيد لتقديم كفنه إلى عائلة "الوردانية"، ومعه "نور"، بعد أن تركت طيارتها المتجهة إلى كندا لكي تكون بجانبه في هذه الظروف، ولكن بعد تقديم "هوجان" كفنه يقوم كبير الوردانيه بالعفو

عنه.

تدور أحداث الحلقة حول معرفة "هوجان" قصة حياة عائلته في الصعيد من كبير الوردانية، وأن رجل الأعمال "كمال اللباد" و"بهلول" وراء مقتل والده والدته.

بعد ظهور "لطفي الحراق" في التلفزيون أثناء افتتاح شركته،

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تقوم والدته بزيارته في الشركة وتنهال عليه بالضرب بالجزمة أمام موظفيه، وفي الوقت نفسه تظهر على "نوجه" علامات الوضع.

تنتهي الحلقة العشرون من مسلسل "هوجان" بوضع نوجه مولودها، ولكنها تتعرض لمشاكل أثناء الولادة، فيضطر الأطباء بوضعها تحت الرعاية في المستشفى.

من ناحية أخرى يقابل "هوجان" خالته، وهي الفنانة سوسن بدر، في الصعيد ويسألها عن والدته ووالده.